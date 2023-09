Pizarro vai ao Parlamento falar sobre SNS e falta de acesso a ecografias obstétricas

O ministro da Saúde vai ao Parlamento dar explicações sobre a dificuldades que muitas grávidas têm para fazer uma ecografia obstétrica no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Por unanimidade, os deputados aprovaram esta quarta-feira de manhã, na comissão parlamentar de Saúde, o requerimento da Iniciativa Liberal que exige a Manuel Pizarro esclarecimentos sobre a falta de acesso a estes exames.

O partido pretende ainda conhecer as condições contratuais das convenções com o setor privado para ecografias.

Os liberais querem ainda saber o que o Governo está a fazer para que não fique comprometido o acesso das grávidas aos cuidados de saúde com qualidade e em segurança.

A comissão parlamentar de Saúde aprovou também um requerimento do partido Chega para audição do ministro da Saúde sobre o SNS, disse à agência Lusa o presidente da comissão parlamentar.

Os deputados da comissão de Saúde analisaram e votaram outro requerimento apresentado pelo Chega para audição do ministro da Saúde “sobre o contrato celebrado para o desenvolvimento da estratégia de comunicação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde” que foi rejeitado pelo PS, adiantou António Maló de Abreu.

O requerimento do BE foi votado em separado e foi aprovada com os votos do PS a audição urgente das demissionárias do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), do Conselho de Administração do centro hospitalar, que engloba o Hospital Santa Maria.

A audição do ministro da Saúde pedida pelo Bloco de Esquerda foi rejeitada pelo PS.

Um requerimento do PCP para audição urgente do ministro, da Federação Nacional dos Médicos, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e da ex-diretora do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria “sobre a saída de profissionais do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria e as consequências para o atendimento à grávida na região de Lisboa e Vale do Tejo” também foi vetado pelo PS.

[atualizado às 15h09]