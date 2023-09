Metsola quer reforma urgente das regras europeias

Roberta Metsola apela a uma reforma urgente das regras europeias, esta quarta-feira.

Em conferência de imprensa antes do debate do estado da União em Estrasburgo, a presidente do Parlamento pediu mais flexibilidade e defende a necessidade de implementar as mudanças que os cidadãos europeus reclamam, numa altura em que se discute o alargamento da União.

"Está na hora de afirmarmos que a União Europeia precisa de reforma, precisa de se reiniciar e precisa de responder às dúvidas que os cidadãos nos colocam, às mudanças que os cidadãos nos pedem", explica.

"A Europa que funciona para 27 [países] não vai funcionar para 32, 33 ou 35", entende. Para Metsola, a Europa tem de se focar em tomar "decisões centradas no lado humano" e ser "o continente mais ambicioso a nível climático" para garantir que é criada uma "rede de apoio" aos pequenos negócios e indústrias já existentes, que precisam de "sobreviver, inovar e crescer". "Penso que podemos ser mais ágeis, a nível estrutural e financeiro, e que podemos ambicionar a mudança que as pessoas esperam de nós", remata.