Governo vai travar aumento das rendas, mas não sabe quanto

O Governo vai travar aumento das rendas no próximo, mas ainda não sabe quanto. António Costa disse esta quarta-feira que está "a ponderar" o coeficiente de atualização das rendas para 2024, podendo aplicar de novo um travão ao aumento das rendas.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro afirmou que "neste momento ainda não está definido" qual é o valor do aumento das rendas em 2024, mas que "o Governo está a avaliar".

Sem um travão, as rendas, indexadas à taxa média de inflação homóloga em agosto, podem aumentar quase 7% em 2024. Em 2022, a taxa de inflação era de 5,4%, mas o executivo de António Costa definiu que as rendas podiam aumentar um máximo de 2% em 2023.



O Governo vai "falar, obviamente, com as associações proprietárias, com as associações de inquilinos, e procurar encontrar qual é o valor", com o objetivo de fixar um valor "que seja mais próximo possível daquilo que é a possibilidade das famílias e também daquilo que é o valor fixado na lei", explicou António Costa.

"Se nós queremos ter um mercado de arrendamento, também temos que ter um mercado de arrendamento que seja estável e previsível e, portanto, temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio que seja o mais adequado para todos", declarou o chefe do Governo, que não quer criar "uma enorme distância porque um dia essas rendas vão ter que convergir para o valor real".