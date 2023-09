Campanha para legislativas da Madeira arranca hoje

A campanha para as eleições legislativas da Madeira, que se realizam em 24 de setembro, arranca este domingo, com 13 candidaturas na corrida aos 47 lugares no parlamento regional.

Além de duas coligações (PSD/CDS e PCP/PEV), foram validados para participar neste sufrágio com um círculo eleitoral único 11 outros partidos: PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PAN, Livre e IL.

Nas eleições de 24 de setembro, as candidaturas concorrentes apresentam como cabeças de lista (por ordem do boletim de voto sorteado) Quintino Costa (PTP), Élvio Sousa (JPP), Roberto Almada (BE), Sérgio Gonçalves (PS), Miguel Castro (Chega), Roberto Vieira (RIR), Válter Rodrigues (MPT), Miguel Pita (ADN), Miguel Albuquerque (PSD/CDS -- Somos Madeira), Mónica Freitas (PAN), Tiago Camacho (Livre), Edgar Silva (CDU) e Nuno Morna (IL).

Nas últimas eleições regionais na Madeira, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que detinha no arquipélago desde 1976, elegendo 21 deputados, e coligou-se com o CDS-PP, que ficou com três representantes, para continuar a assegurar a governação.