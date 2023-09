Ex-CEO da TAP chama Pedro Nuno Santos, Medina e Galamba como testemunhas

Os nomes de Pedro Nuno Santos, Fernando Medina e João Galamba fazem parte de uma lista de 15 testemunhas chamadas por Christine Ourmières-Widener no processo em que exige uma indemnização de 5,9 milhões de euros à TAP por um despedimento que considera “ilegal”, avança esta quinta-feira o jornal ECO. Alexandra Reis também faz parte das testemunhas. Ao antigo ministro das Infraestruturas e Habitação e aos atuais ministros das Finanças e das Infraestruturas juntam-se o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, e Frederico Pinheiro, o ex-adjunto que se viu envolvido numa polémica com João Galamba devido a alegadas agressões no edifício do Ministério. Alexandra Reis - a administradora afastada por Christine Ourmiéres-Widener por questões de incompatibilidade - também faz parte da lista de testemunhas do processo. Alexandra Reis foi indemnizada em 500 mil euros mas, de acordo com o Estatuto do Gestor Público, não teria direito a esse valor, o que despoletou meses de polémica à volta da TAP.

César Sá Esteves, o sócio responsável do Departamento de Direito do Trabalho e Segurança Social da sociedade de advogados SRS Legal - que negociou a saída de Alexandra Reis - também foi chamado como testemunha do processo, assim como António Ferreira dos Santos, inspetor-geral das Finanças - responsável pelo relatório que considerou a indemnização de Alexandra Reis ilegal. Manuel Beja, antigo presidente do conselho de administração da TAP, Gonçalo Pires, o administrador financeiro, e Ana Malheiro, Marta Sommer Ribeiro e Diogo Hernando Ortega são outros membros da lista de testemunhas. Mariana Branquinho, da consultora de recursos humanos responsável pelo recrutamento de Ourmiéres-Widener, e Floy Widener, o marido da ex-CEO da TAP, são os últimos nomes da lista.

Christine Ourmières-Widener avançou esta terça-feira com uma ação judicial contra a TAP SA e a TAP SGPS, exigindo uma indemnização de 5,9 milhões de euros por ser despedida. Ourmières-Widener foi demitida através de uma declaração pública de Fernando Medina e João Galamba, na qual também Manuel Beja foi afastado.