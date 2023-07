Estado da nação. BE diz que Mais Habitação "já fracassou" e que crise vai continuar

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje que o programa Mais Habitação "já fracassou" e que é imperdoável a instabilidade gerada por esta crise, defendendo que os portugueses questionam como podem confiar num executivo com "cadastro de incumprimento de promessas".

No seu primeiro debate sobre o estado da nação como líder do BE - cargo para o qual foi eleita na convenção de maio - Mariana Mortágua olhou para a situação atual desde um "lugar frontal de oposição", considerando que a crise na habitação "comprova a incapacidade da maioria absoluta e a sua cumplicidade com os mais fortes".

"Há uma coisa que é certa e o Governo sabe: O Mais Habitação já fracassou. A crise da habitação vai continuar e o país não vai perdoar ao Governo a maior instabilidade de todas que é trabalhar, ter um salário e não ter uma casa que possa pagar", avisou.

Sublinhando que "a situação na habitação é catastrófica e a publicidade não vai resolvê-la", a líder do BE defendeu que neste tema, como na saúde, o Governo viu os problemas "e fez promessas", que acusa o executivo de não ter cumprido.

"E hoje a pergunta que os portugueses se faz é como podem confiar no Governo? Como é possível confiar num Governo que tem este cadastro de incumprimento de promessas atrás de si", disse.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, começou por felicitar Mariana Mortágua pela sua eleição, para logo aconselhar a líder do BE à meditação.

"E não se colocar relativamente à maioria absoluta como a direita se colocou relativamente à nossa relação comum, antevendo sempre que o diabo vem aí só porque há maioria absoluta", defendeu.

Costa apelou a "alguma prudência" uma vez que Mariana Mortágua decretou o falhanço do Mais Habitação "menos de 24 horas depois da aprovação" e ainda sem promulgação.

"Lamento dizer-lhe mas está na mesma posição em que o PSD está desde 2015 à espera que o diabo venha a acontecer", comparou.