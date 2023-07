Relatório TAP. PS aceita 30 propostas de alteração do PCP

A relatora da comissão parlamentar de inquérito à TAP acolheu esta quinta-feira, antes da votação das alterações ao seu relatório preliminar, 30 propostas de alteração do PCP na nova versão, que será votada esta tarde pelos deputados, para além de propostas do Bloco de Esquerda (BE) e do PS.

Uma das propostas comunistas passa por referir que os acontecimentos da noite de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas são de "enorme gravidade" e que é necessário o cabal esclarecimento do que aconteceu pelo Parlamento e outras instâncias.

A nova versão do relatório inclui também a polémica reunião de janeiro entre a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e um deputado do Partido Socialista, mas para dizer que não está no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea.

Estas duas omissões no relatório preliminar, da autoria da deputada socialista Ana Paula Bernardo, tinham sido alvos de críticas por parte dos partidos da oposição.

O PS aceita assim 30 das mais de 46 propostas de alteração apresentadas pelos comunistas, numa tentativa dos socialistas para assegurar a possível abstenção do PCP.