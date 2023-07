André Ventura reforça preocupações de segurança em visita à sede da JMJ

André Ventura reforçou, esta terça-feira, as preocupações de segurança em torno da realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, durante a primeira semana de agosto. O líder do Chega esteve reunido com D. Américo Aguiar na sede da JMJ.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura sublinhou que um dos temas do encontro com o presidente da Fundação JMJ, recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco, foram as questões de segurança em torno do evento.

O deputado procurou “garantias” sobre o “trabalho de fiscalização e escrutínio de quem está a pedir para entrar no espaço europeu, e especificamente em Portugal”, durante a JMJ.

Ventura também abordou a ausência de um plano de mobilidade oficial, já que, a 21 dias do evento, muitos dos autarcas “não sabem com o que podem contar” em termos de transportes e deslocações.

Segundo um documento da Câmara Municipal de Lisboa a que a Renascença teve acesso, a circulação rodoviária vai estar “fortemente condicionada” em grande parte da cidade durante a Jornada Mundial de Juventude.