"Branqueamento político" e "vergonha democrática". Montenegro critica relatório TAP

O presidente do PSD classificou esta quarta-feira as conclusões do relatório ao inquérito da TAP como “uma vergonha democrática e sem valor nenhum”, considerando que são “estritamente socialistas” e não refletem o que se passou na comissão.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Instituto Nacional de Emergência Média (INEM), Luís Montenegro afirmou que o relatório, hoje apresentado pela relatora e deputada do PS, é “faccioso, tendencioso” e “uma tentativa de branqueamento” das responsabilidades do Governo.

“Há uma grande disparidade entre o que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito e o relatório: é preciso dizer aos portugueses que o que conta foi o que se disse, o que não se disse, o que foi contraditório, as mentiras evidenciadas na comissão”, apontou.

Pelo contrário, acusou, as conclusões do relatório são “estritamente socialistas, de fação e não têm valor nenhum”.

Ao contrário do que disse o primeiro-ministro, o presidente do PSD assegurou que já leu o relatório e deixou uma crítica a António Costa.

“O primeiro-ministro tem muito essa estratégia: até agora não falava porque a comissão estava a trabalhar, agora é porque não são as conclusões finais, quando forem vai dizer que não é preciso falar nunca porque está tudo bem”, afirmou Montenegro.