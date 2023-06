PS quer aprovar pacote da habitação nesta sessão legislativa

O PS defendeu esta quinta-feira a importância de terminar o processo legislativo do pacote "Mais Habitação" na atual sessão legislativa pelo "impacto real" das medidas, defendendo a legitimidade do grupo parlamentar em alterar propostas, após críticas do PSD.

"A nossa preocupação em terminar o processo em sede de especialidade e votação final global nesta sessão legislativa é pelas pessoas, é porque há mesmo medidas nos diplomas do "Mais Habitação" que têm impacto real, quer do ponto de vista de política pública num conjunto de áreas, quer na vida real das pessoas", sustentou a deputada socialista Maria Begonha, em declarações aos jornalistas no parlamento.

A coordenadora dos socialistas no grupo de trabalho sobre as medidas para o setor da habitação respondia às críticas do PSD, que momentos antes acusou o PS de causar "uma enorme trapalhada" com novas propostas de alteração ao pacote e pediu mais audições antes das votações, admitindo que o processo passe para a próxima sessão legislativa.

Maria Begonha lembrou todo o processo legislativo das medidas, nomeadamente o período de consulta pública antes de a proposta do Governo ser submetida ao parlamento, considerando que "este é mesmo o tempo de a Assembleia da República se pronunciar".