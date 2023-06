Costa foi "dar um abraço a Mourinho" e assistiu à final da Liga Europa ao lado de Órban

António Costa decidiu dar "um abraço" a Mourinho antes da final da Liga Europa, realizando uma paragem inesperada em Budapeste. O primeiro-ministro assistiu à final da competição entre a Roma - liderada pelo treinador português - e o Sevilha, na companhia de Viktor Órban, homólogo húngaro e líder da extrema-direita do país.

A notícia é avançada pelo Observador, a dar conta de que, a 31 de maio, na viagem para a II Cimeira da Comunidade Política Europeia, em Chisinau - capital da Moldova, António Costa decidiu fazer uma escala na capital da Hungria.

O Falcon 50, jato da Força Aérea portuguesa que transportava o primeiro-ministro, foi obrigado a aterrar em Budapeste sem que tal paragem estivesse agendada. O chefe de Governo português viria a assistir à derrota da Roma - já nos penáltis, depois do 1-1 no tempo regulamentar - na tribuna de honra do Puskás Arena, ao lado de Órban.

Nada que Marcelo não soubesse, no entanto. Este sábado, à margem de um evento no Seixal, o Presidente da República admitiu saber da escala de António Costa.

"O primeiro-ministro ia para uma reunião internacional e entendeu que devia dar um abraço a José Mourinho. Ele disse-me: ‘olhe, é um português que está envolvido, eu vou dar-lhe um abraço, pode ser que dê sorte’. E quase ia dando sorte."

Questionado pelo Observador sobre o assunto, até ao momento, o gabinete do primeiro-ministro ainda não deu qualquer resposta.

"Há um uso do Falcon para uma finalidade privada"

Poiares Maduro, criticou o desvio de António Costa nas redes sociais. Numa publicação no Twitter, o antigo ministro da Adjunto e do Desenvolvimento Regional aponta o dedo ao "uso do Falcon para uma finalidade privada".

O ex-responsável do PSD ironiza ainda a situação, ao falar de uma aproximação entre o PS e a "conspiração internacional da extrema-direita", aqui representada por Viktor Órban. Mas Poiares Maduro vai mais longe, realçando que "num Estado sério", esta ação significaria o "fim do percurso do primeiro-ministro".