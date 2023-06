Cartazes polémicos. Porfírio Silva acusa sindicatos de se infiltrarem em reuniões do PS

O socialista Porfírio Silva acusa os sindicatos que mostraram os cartazes polémicos a António Costa de se terem infiltrado em reuniões do Partido Socialista (PS).

O autor do cartaz é filiado no Sindicato dos Professores da Zona Sul, afeto à FENPPROF. A central sindical, tal como a FNE, demarcou-se da polémica dos cartazes.

Mesmo assim, o socialista deixa a acusação no programa da Renascença, "Casa Comum": "Já os encontrei em vários sítios, designadamente com pessoas que andaram a boicotar reuniões internas do Partido Socialista, fazendo-se passar por militantes do PS para entrarem em reuniões internas do Partido Socialista, para provocar e para levar aqueles cartazes".

Já o social-democrata Pedro Duarte defendeu que a polémica deu jeito ao Governo e recusa a tese de racismo nos cartazes.

"Aquilo é manifestamente de mau gosto e ofensivo, mas parece-me forçado falar em racismo", considera.

O presidente do Conselho Estratégico do PSD refere ainda que António Costa cometeu um gesto "desnecessário" ao levar João Galamba às comemorações do 10 de Junho.