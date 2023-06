Humberto Pedrosa saiu da TAP com 11,9 milhões? Empresário garante que não

O deputado social-democrata, Hugo Carneiro, disse esta terça-feira, no Parlamento, que os documentos que chegaram nos últimos dias à Assembleia da República indicam que há um valor para Humberto Pedrosa e para as suas empresas: 11,9 milhões de euros.

João Leão declarou que o empresário, dono do grupo Barraqueiro, tinha abdicado de tudo, quando deixou a estrutura acionista da TAP. “Tinha a ver com questões de natureza das regras públicas. Ele abdicava de tudo e ficava apenas com 1 euro pela operação. Humberto Pedrosa prescindiu de tudo”, afirmou o antigo governante.

Humberto Pedrosa saiu no final de 2021 da estrutura acionista da TAP, após cinco anos de participação através do consórcio Atlantic Gateway. Quando esteve na comissão parlamentar de inquérito disse aos deputados que não tinha recebido qualquer valor quando saiu da TAP.

João Leão, antigo ministro das Finanças, que ocupou o cargo entre junho de 2020 e março de 2022, foi ainda pressionado pelos deputados a explicar como é que o Governo chegou ao valor de 55 milhões de euros que foi pago a David Neeleman para sair da TAP em 2020.