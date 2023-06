Vice-presidente da Câmara de Portalegre renuncia ao mandato

O vice-presidente da Câmara de Portalegre, António Casa Nova (PSD/CDS-PP), renunciou esta segunda-feira ao mandato por "motivos profissionais", anunciou o próprio na reunião ordinária do executivo municipal.

A cumprir o primeiro mandato, António Casa Nova detinha os pelouros da Educação, Saúde, Recursos humanos e Descentralização Autárquica, Cooperação Externa, Tempos Livres e Desporto.

Na reunião ordinária do município, que decorreu hoje de manhã, António Casa Nova explicou que esta decisão deve-se ao facto de estar envolvido num concurso como professor do ensino superior politécnico.

Fonte do município disse à agência Lusa que a vereadora do PSD/CDS-PP Laura Galão deverá assumir as funções de vice-presidente do município.

A mesma fonte indicou ainda que, com a saída de António Casa Nova e a subida de Laura Galão a vice-presidente, ficará um lugar vago nos eleitos pelo PSD/CDS-PP, que deverá ser ocupado por Marco Cardoso, número quatro da lista da coligação nas eleições de 26 de setembro de 2021.

A Câmara de Portalegre é composta por três eleitos da coligação PSD/CDS-PP, dois do PS e outros dois do movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP).