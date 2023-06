Portimão. PSD quer ouvir diretor-executivo do SNS sobre fecho das urgências pediátricas

O Grupo Parlamentar do PSD requereu à Comissão de Saúde a audição do diretor-executivo do SNS sobre o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão durante o verão por falta de profissionais.

"Tem sido anunciado que as urgências pediátricas e o bloco de partos do Hospital de Portimão, unidade integrada no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, podem vir a encerrar durante o próximo verão por falta de profissionais de saúde, sendo as grávidas e as crianças direcionadas para o Hospital de Faro, que dista 70 km do de Portimão", lê-se no requerimento.

Os sociais-democratas afirmam que a direção-executiva do SNS (Serviço Nacional de Saúde), liderada por Fernando Araújo, "emitiu um comunicado no qual confirma a suspensão de atividade do bloco de partos e do Serviço de Urgência da Pediatria da Unidade Hospitalar de Portimão".

Além disso, segundo o PSD, a direção-executiva do SNS anunciou igualmente "a revisão do plano de contingência para os meses de verão, o que, na prática, consubstanciará o prolongamento dos referidos encerramentos".

"Nesta conformidade, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, que a Comissão de Saúde delibere ouvir o diretor-executivo do SNS sobre o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão durante o próximo Verão por falta de profissionais de saúde", indica o requerimento, assinado pelos deputados Rui Cristina, Luís Gomes e Ofélia Ramos.