Carlos César garante que Comissão Nacional do PS não abordou o tema Galamba

O presidente do PS garantiu hoje que a Comissão Nacional, que esteve reunida durante mais de cinco horas em Matosinhos, no distrito do Porto, não abordou o tema João Galamba. .

"Sabe ninguém falou disso [polémica com João Galamba] na Comissão Nacional", disse Carlos César à saída da Comissão Nacional. .

Esta reunião do órgão máximo dos socialistas é a segunda desde o início do ano e ocorre num momento em que o Governo tem estado sob pressão com uma série de casos em discussão na comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.

No último mês, o presidente do PS sugeriu um "refrescamento" do Governo e a ex-ministra Alexandra Leitão defendeu mesmo que António Costa fizesse um "reset" na sua equipa.

Mas o primeiro-ministro não deu até agora qualquer sinal nesse sentido e decidiu mesmo manter João Galamba como ministro das Infraestruturas, contrariando frontalmente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o presidente do PS, um governo que está a ter "tantos sucessos" na área económica, na área social e em todas as áreas, contrastando com aquilo que está a acontecer até em outros países europeus, não pode destruir a sua imagem com "casos e casinhos".

Perante a insistência dos jornalistas sobre se João Galamba tem condições para continuar no executivo de António Costa, Carlos César reafirmou que não fala sobre isso. .

"Eu não falo sobre isso. Conhecem a minha opinião pessoal e a minha opinião pessoal é que os governos devem ter o maior número possível de bons governantes", concluiu.