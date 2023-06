Marcelo condecora duas personalidades e duas instituições madeirenses no Dia de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar duas personalidades e duas instituições madeirenses no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, indicou esta quinta-feira o representante da República para a Madeira.

O gabinete de Ireneu Barreto informa, em comunicado, que a professora universitária aposentada Maria Isabel Câmara Santa Clara Gomes Pestana vai receber o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e o empresário do setor turístico Ernesto Estevão Borges Machado será agraciado com o Grau de Oficial da Ordem do Mérito Empresarial -- Classe do Mérito Comercial.

Em relação às instituições, o Presidente da República decidiu condecorar o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode com o título de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública e a Fundação João Pereira com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

"As condecorações serão impostas pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, por delegação expressa do senhor Presidente da República, em cerimónia solene, a realizar pelas 11:30, no próximo dia 10 de Junho -- Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas -- no Palácio de São Lourenço", lê-se no comunicado.

Maria Isabel Câmara Santa Clara Gomes Pestana, 72 anos, é atualmente professora auxiliar aposentada da Universidade da Madeira, onde desenvolve atividades de investigação no campo das artes plásticas e história da arte. .

O empresário Ernesto Estevão Borges Machado, 82 anos, destacou-se no setor do turismo e restauração, tendo sido proprietário da Casa de Chá do Faial, o restaurante mais antigo da costa norte da ilha da Madeira, entre 1967 e 2001.

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode é um estabelecimento de ensino profissional e especializado nas diferentes áreas das artes performativas (música, teatro e dança), e tem como missão formar a sociedade para as artes, promovendo o ensino e a divulgação das artes de palco.

Foi fundado em 1946 por Luiz Peter Clode como Academia de Música da Madeira, mais tarde convertida em Academia de Música e Belas Artes da Madeira e depois, em março de 2000, constituiu-se como Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, proporcionando aos alunos certificados de habilitação profissional de nível IV e equivalência ao 12.º ano e também o acesso ao ensino superior.

A Fundação João Pereira, fundada em 25 de fevereiro de 1955, é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, localizada no concelho da Ponta do Sol, zona oeste da Madeira.

A instituição gere um centro de convívio criado em 1996 com a finalidade de prevenir e combater a solidão e o isolamento social, atualmente frequentado por 74 idosos.

"As ordens honoríficas portuguesas visam galardoar personalidades e instituições que se tenham notabilizado por méritos pessoais e por ações relevantes em prol da comunidade", é ainda referido no comunicado do representante da República para a Madeira. .