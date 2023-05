Albuquerque diz que críticas de Cavaco ao Governo estão "em conformidade com opinião pública"

O chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse este domingo que as críticas do antigo Presidente da República Cavaco Silva ao Governo de António Costa estão "em conformidade" com o sentimento da maioria dos portugueses.

"As intervenções do professor Cavaco Silva são sempre intervenções que têm uma grande repercussão no país e normalmente estão em conformidade com aquilo que a opinião pública está a pensar", disse o governante insular. .

Albuquerque, que lidera o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, realçou que é legítimo colocar em causa a continuidade do executivo nacional, face ao "espetáculo de degradação" decorrente dos trabalhos da comissão de inquérito à TAP, mas considerou que o primeiro-ministro ainda tem a oportunidade fazer uma remodelação governamental. .

O presidente do executivo madeirense falava aos jornalistas no Caniço, concelho de Santa Cruz, contíguo ao Funchal a leste, onde participou na Festa da Cebola, num comentário ao discurso de Cavaco Silva no encerramento do 3.º Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), no sábado, em Lisboa.