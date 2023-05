​Galamba disse a Costa que SIS tinha sido avisado

O ministro das Infraestruturas relatou, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, a conversa que teve com o primeiro-ministro, ao final da noite dos incidentes no Ministério, a 26 de abril.

João Galamba conta que disse António Costa que o SIS tinha sido avisado que um computador com informação classificada tinha sido levado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.

“Não tenho aqui. Vou tentar saber a hora exata em que liguei ao Sr. primeiro-ministro e que não atendeu. Eu depois falei no final da noite com o Sr. primeiro-ministro, penso que à 1h00 ou 2h00 da manhã, e contei-lhe só o que se passou, mas aí fui mesmo só informação, ou seja, já tinha sido contactada a PJ… Aí foi só mesmo: ‘então, o que se passa?’ E eu contei-lhe. Foi só isso”, recordou.

Questionado pela Iniciativa Liberal se tinha informado António Costa da ativação do SIS, João Galamba respondeu: “No final contei o que tinha acontecido, contei que tinham ligado ao SIS. O Sr. primeiro-ministro só tomou conhecimento das coisas. Tudo aconteceu antes disso.”

Antes da conversa com António Costa, foi o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que disse ao ministro das Infraestruturas para contactar o SIS, indicou o ministro na comissão parlamentar.

O ministro das Infraestruturas disse ainda que ia tentar confirmar a hora exata de entrada no ministério na noite de 26 de abril, altura do incidente que envolveu o ex-adjunto Frederico Pinheiro, mas garantiu que não transmitiu à chefe de gabinete, Eugénia Correia, a instrução para ligar ao SIS.

“O meu telefonema com António Mendonça Mendes termina depois do telefonema de Eugénia Correia com o SIRP [Sistema de Informações da República Portuguesa]”, afirmou.

Os deputados confrontaram o ministro com diferenças na versão hoje transmitida e na da conferência de imprensa de 29 de abril, em que João Galamba disse que não estava no ministério quando aconteceu a agressão à chefe de gabinete e à adjunta, tendo ligado imediatamente ao senhor primeiro-ministro, que não atendeu, tendo então telefonado ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, a quem reportou os acontecimentos.

Segundo o que o ministro disse naquela conferência de imprensa, foi-lhe transmitido naquele telefonema que “devia falar com a ministra da Justiça”.

“Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos”, explicou naquela ocasião.

Na audição desta noite, Galamba revelou que ligou ao ministro da Administração Interna, algo que não tinha dito na conferência de imprensa de 29 de abril, que “foi feita quase no calor dos acontecimentos”, admitindo que há coisas que podiam ter sido ditas de melhor forma.

“Reconstruir a verdade dá trabalho”, concluiu.