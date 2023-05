Costa: Galamba “deu - e bem - alerta pelo roubo do computador”

António Costa quebrou, pela primeira vez, o silêncio relativamente à polémica que envolve João Galamba. E veio em defesa do ministro das Infraestruturas.

Ao Observador, o primeiro-ministro revelou que “não foi nem tinha de ser informado. Nem tomou qualquer diligência” junto do SIS, para a recuperação do computador do ex-adjunto do ministro.

O primeiro-ministro defendeu, ainda assim, a ação de João Galamba. “Deu — e bem — o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados”, disse.

“As autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais”, explicou também.

Nas últimas 48 horas, a intervenção do SIS na recuperação do computador do adjunto de João Galamba tem vindo a ser muito discutida. Para muitos especialistas, a intervenção desta força policial levanta dúvidas legais.