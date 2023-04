Costa. "Agora que o Brasil voltou não vamos nunca mais deixar o Brasil sair"

O primeiro-ministro António Costa destacou esta segunda-feira o forte investimento do Brasil no nosso país e lamentou que Portugal seja apenas o 18.º investidor no Brasil.

“O Brasil é um dos dez maiores investidores em Portugal, é o segundo maior fora da União Europeia, mas muito aquém do enorme potencial de investimento que o Brasil tem para investir em Portugal. O Brasil figura no terceiro lugar do investimento direto estrangeiro no exterior, mas somos somente o 18.º investidor no Brasil”, disse o primeiro-ministro.

No Fórum Empresarial Portugal-Brasil, que decorre no CEiiA - Centro de Desenvolvimento e Engenharia, em Matosinhos, António Costa destaca que “ninguém tem dúvidas da dimensão do Brasil e da dimensão de Portugal, do potencial do Brasil e da nossa dimensão”, mas assume que o 18.º lugar "não é a nossa posição".

"Temos que subir na nossa posição no Brasil e para isso é fundamental aumentar o investimento de Portugal no Brasil". Segundo o chefe de Governo, o potencial de crescimento ainda é grande e, por isso, “vale a pena trabalhar para aumentar as nossas relações comerciais”.

“Pode sempre contar com Portugal como verdadeiro ponta de lança para trabalharmos para a conclusão do acordo entre UE e MERCOSUR”, garantiu Costa a Lula.

A finalizar o discurso, o primeiro-ministro disse que todas “as empresas brasileiras são muito bem vindas para investirem em Portugal” e são “muito bem-vindas para convidar as empresas portuguesas a investirem no Brasil”.

“Quero, por isso, dizer na presença muito honrosa de um grande amigo de Portugal - que é o Presidente Lula da Silva - a todas e a todos as empresas brasileiras: são muito bem vindas, são bem-vindas para investirem em Portugal investirem em Portugal, são muito bem vindas para terem parcerias com as empresas portuguesas, são muito bem vindas para convidar as empresas portuguesas a investirem no Brasil”, disse Costa.

Dirigindo-se às empresas portuguesas, António Costa pediu que registem a “firme vontade política” e “confiem no Brasil e vamos continuar juntos por muitos e muitos anos com o Brasil”.

“Agora que o Brasil voltou, não vamos nunca mais deixar o Brasil sair, concluiu.

No fórum, foi assinado um memorando entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) com o objetivo de fortalecer as relações económicas e empresariais das duas entidades.

Aumentar e diversificar o comércio bilateral são alguns dos objetivos deste memorando, bem como o apoio às pequenas e médias empresas (PME) e 'startup' com elevado potencial de crescimento e base tecnológica.

No fórum foi ainda firmado um protocolo entre a IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e a Federação Portuguesa da Câmara do Comércio do Brasil.

De Matosinhos, o Presidente do Brasil segue para Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, para visitar a EMbraer-OGMA, no Parque Aeronáutico de Alverca.