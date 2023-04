TAP: PS acusa PSD de "abuso de poder" e intromissão na comissão de inquérito

O líder parlamentar do PS acusou hoje o presidente do PSD de "abuso de poder" e de se "intrometer nas decisões" da comissão de inquérito à TAP, considerando que "há limites para a falta de sentido de Estado".

Eurico Brilhante Dias falava aos jornalistas no parlamento depois do líder do PSD, Luís Montenegro, defendeu ter defendido que os ministros que recusem enviar documentos pedidos pela comissão de inquérito à TAP incorrem no crime de desobediência qualificada.

De acordo com o líder parlamentar do PS, o que se exige ao líder da oposição de um partido que já foi Governo é "sentido de Estado", o que segundo o socialista significa que "deve respeitar" a comissão de inquérito à TAP.

"É a segunda vez que o líder do PSD se intromete nas decisões da comissão de inquérito", acusou, considerando que as declarações de hoje do presidente do PSD "são abusivas e são um abuso de poder".

Para Eurico Brilhantes Dias, esta posição de Luís Montenegro "é lamentável e mostra uma falta de preparação para liderar instituições".

"Há limites para a falta de sentido de Estado", atirou.