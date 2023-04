Catarina Martins responde a Montenegro. "Recusar xenofobia e ódio é o mínimo da decência"

A marcha era pelo direitos aos animais, em Lisboa, mas na hora de falar a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, não esqueceram a política nacional.

A primeira aproveitou para comentar a entrevista de Luís Montenegro desta sexta-feira, considerando que recusar a xenofobia e o ódio “é o mínimo da decência”, enquanto a segunda diz ser inevitável o cenário de eleições antecipadas, se o Governo continuar a “defraudar” a confiança da maioria absoluta dada pelos portugueses ao PS.

“A democracia tem que dizer que não à xenofobia, tem que dizer que não à política do ódio, tem que dizer que não ao racismo e isso é o mínimo da decência”, afirmou Catarina Martins, à margem do protesto que desfilou do Campo Pequeno até à Assembleia da República, numa resposta às declarações do presidente do PSD, que rejeitou acordos de Governo ou o apoio de “políticas ou políticos racistas ou xenófobos, oportunistas ou populistas” - em referência ao Chega.

Para a bloquista, a direita “não tem nada para dizer ao país” e, por isso, “está sempre a falar da sua relação com o Presidente da República ou entre os vários partidos”.

“Quando as pessoas dizem que não conseguem pagar uma casa, o que é que a direita diz? Que faria o mesmo que o Governo. Quando as pessoas dizem que não conseguem ter acesso à saúde, o que é que a direita diz? Que faria o mesmo que o Governo. Quando as pessoas dizem que não conseguem pagar a conta do supermercado, o que é que a direita diz? Que faria o mesmo que o Governo e, portanto, não consegue falar do país, fala de outra coisa qualquer”, declarou.

Catarina Martins lembrou ainda as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que afastou o cenário de eleições antecipadas “por enquanto” e considerou que é melhor discutir “as coisas que estão realmente em cima da mesa”.