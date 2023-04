PSD mantém "pressão alta", mas não pede eleições. Governo atira explicações para o inquérito

Ir apertando o parafuso ao PS e ao Governo e desafiar o primeiro-ministro a vir a jogo a partir das audições na comissão parlamentar de inquérito à TAP. É esta a estratégia do PSD com as cartas que tem na mão, neste momento.

À Renascença, fonte da direção social-democrata diz que a prioridade é "usar a diminuição política" do Governo e do PS à medida que forem decorrendo as sessões do inquérito no Parlamento.

"Vamos ter de continuar a por pressão alta", admite a mesma fonte, que salienta a "posição duríssima" do líder do PSD esta quarta-feira, ainda antes da audição à ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, protagonista do inquérito que o PS viabilizou.

"Os portugueses merecem e exigem com urgência uma posição pública do primeiro-ministro face a estes acontecimentos na TAP”, afirmou Luís Montenegro, numa declaração na sede do PSD, no Porto.