PSD chama Galamba à comissão parlamentar de inquérito à TAP

O PSD vai requerer a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na comissão de inquérito à TAP para dar esclarecimentos sobre a reunião da presidente executiva da empresa com assessores governamentais e deputados do PS.

Fonte do Grupo Parlamentar do PSD disse à agência Lusa que o objetivo desta iniciativa é ouvir o ministro João Galamba sobre os últimos desenvolvimentos da comissão de inquérito, designadamente a questão da reunião da ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, com assessores do Governo e deputados socialistas.

Em causa está uma reunião, realizada em 17 de janeiro, na véspera de Christine Ourmières-Widener ir ao parlamento prestar esclarecimentos sobre a demissão da ex-administradora Alexandra Reis, na qual terão estado presentes deputados do PS e assessores e chefes de gabinete de membros do Governo.

A reunião foi confirmada na terça-feira por Christine Ourmières-Widener na comissão de inquérito à tutela política da TAP.