Montenegro fala em "indecência" e diz que Marcelo "é peão aos olhos do Governo"

"O Governo não tem qualquer preocupação com a TAP" e deixou a companhia aérea a "voar às cegas". As declarações foram feitas esta quarta-feira por Luís Montenegro. O social-democrata reage, assim, à audição da CEO da TAP desta terça-feira, falando de "abusos da maioria absoluta" e deixando a garantia que Marcelo Rebelo de Sousa "é um peão aos olhos" de vários membros do Governo.

O que ficou exposto ontem, diz, foi a "visão instrumental que o Governo tem do senhor Presidente da República", que "aparece aos olhos de membros do Governo como um peão aos serviços da sua agenda".

"Ontem foram expostas mais mentiras do Governo", admite, falando em "escandalosos abusos da posição dominante". O que aconteceu esta terça-feira, diz o presidente do PSD, foi uma "grande demonstração da destruição do capital de confiança entre os eleitores e o Governo" e uma "violação da moral republicana".

Em declarações aos jornalistas, Montenegro fala em "desonestidade", "mentira", "logro" e "indecência" e salientou as "reuniões secretas para tentar enganar os portugueses", que "não podem passar em claro". "Os ministros tiveram um comportamento inaceitável".

"O Governo e o PS estão empenhados em enganar o país sobre a tap", garante social-democrata, que questiona diretamente o Executivo. "De que tem medo António Costa?", pergunta.