IL pede demissão de João Galamba devido a "reunião secreta" com CEO da TAP

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, pede a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Em causa está uma reunião da CEO da TAP com deputados socialistas no Parlamento, em janeiro, na véspera de Christine Ourmières-Widener ir à comissão de economia.

O encontro com deputados do PS e membros do Governo socialista aconteceu na véspera da primeira audição parlamentar sobre a indemnização à ex-gestora Alexandra Reis.



O encontro com o atual ministro das Infraestruturas, João Galamba, no cargo após a saída de Pedro Nuno Santos, consta de uma troca de emails entre Christine e o Ministério das Infraestruturas.

“Atendendo que esta informação não foi até à data negada, que o Sr. ministro João Galamba se demita de funções governamentais, porque é insustentável, insuportável do ponto de vista da separação de poderes, da saúde do regime democrático, que haja uma reunião desta natureza, seguramente, a ter acontecido, para condicionar os esclarecimentos que a CEO da TAP iria prestar no Parlamento”, declarou o líder da Iniciativa Liberal.

Rui Rocha desafia também o primeiro-ministro, António Costa, a “esclarecer toda esta situação” e o líder parlamentar do a pronunciar sobre o caso da reunião com Christine Ourmières-Widener.