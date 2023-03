Sondagem SIC/ Expresso. A descida de Marcelo e a nota negativa de Costa

A última sondagem Expresso/SIC revela que todas as figuras políticas receberam uma avaliação negativa dos portugueses, com a execeção do presidente da República, que continua a ser o político melhor avaliado.

Apesar disso, a avaliação de Marcelo tem vindo a descer desde dezembro de 2021. Em anos anteriores, o Presidente da República estava, muitas vezes, perto dos 8 pontos e na sondagem mais recente está nos 6,5, menos 0,5 face ao estudo anterior – altura de polémica com as declarações de Marcelo sobe os abusos sexuais e a seleção portuguesa de futebol no Catar.

Marcelo continua a ver a sua avaliação positiva, mas o mesmo não acontece com o primeiro-ministro. António Costa recebeu pontos positivos durante os 4 anos desta sondagem, e agora, pela primeira vez, atingiu o vermelho. Mesmo assim, é o líder partidário melhor avaliado.

Segundo o trabalho do ISCTE-ICS, o único líder com a cotação a crescer é André Ventura, com mais 0,4 pontos em relação à sondagem anterior, com popularidade no contexto atual do aumento do custo de vida.