Parlamento aprova nova versão da lei da eutanásia, Marcelo decide depois da Páscoa

Pela quarta vez – e na sua quarta versão – foi aprovado esta sexta-feira, na Assembleia da República, o diploma da despenalização da morte medicamente assistida.

O texto foi aprovado com os votos do Partido Socialista (PS), Iniciativa Liberal (IL), Bloco de Esquerda (BE), PAN e Livre.

Tal como nas votações anteriores, o PSD deu liberdade de voto à sua bancada; cinco representantes social-democratas votaram favoravelmente.

Houve apenas duas abstenções, uma do PSD e outra do PS. Todos os representantes do Chega e PCP votaram contra, assim como cinco deputados do PS.