Alojamento Local. Moedas "escolheu um lado do conflito, em direto para as televisões"

O Partido Socialista critica o presidente da Câmara de Lisboa por escolher "um lado do conflito, em direto para as televisões", no que toca ao Alojamento Local.

Esta quinta-feira, Carlos Moedas marcou presença em apoio dos protestos de proprietários de ALs em Lisboa.

Em resposta, numa carta aberta esta sexta-feira, deputados socialistas lamentam pelo autarca ter ignorado "tantos outros projetos, protestos e lutas das populações das nossas freguesias".

"Ignorando todos os nossos fregueses, seus munícipes, que se veem asfixiados com rendas exorbitantes. Ignorando todas as pessoas que continuam a receber cartas de despejo ou mesmo a ser despejadas, para a seguir as suas habitações serem convertidas em alojamentos locais ou hotéis", lê-se, na carta.

Os deputados municipais socialistas criticam também "mais uma oportunidade perdida" pelo autarca de Lisboa, que fez "uma opção por um caminho desfocado do bem comum" ao juntar-se à manifestação do Alojamento Local.



Sob sonoros protestos e buzinadelas frente ao Forte de Albarquel, numa manifestação em defesa do Alojamento Local, o Governo apresentou esta quinta-feira em Almada a versão final do programa Mais Habitação.

Entre as medidas incluídas no pacote agora fechado conta-se mais investimento em arrendamento acessível, o reforço de cooperativas de habitação e descidas nos impostos sobre o arrendamento.

Sobre um dos pontos mais contestados nas últimas semanas, António Costa esclareceu que a medida do arrendamento coercivo não se aplica aos territórios de baixa densidade populacional nem às regiões autónomas dos Açores e Madeira, por forma a "garantir a devida tranquilidade" depois do "entusiasmo com que este tema tem sido debatido", que causou "alguma perplexidade ao primeiro-ministro".