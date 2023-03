Rui Moreira acusa Governo de querer "exterminar" Alojamento Local

No dia em que o Governo se prepara para aprovar as restantes medidas do programa Mais Habitação, Rui Moreira recebeu empresários do alojamento local, na Câmara Municipal do Porto.

Na autarquia, Rui Moreira insistiu nas críticas às medidas do Governo para o setor. “Aquilo que o Governo quer fazer é exterminar uma atividade”, diz o autarca.

Rui Moreira confessa, ainda, estar “preocupado” com o impacto das medidas do Governo para o Alojamento Local, que podem “criar desemprego e um conjunto de falências” nos setores que dependem da atividade.

O presidente da Câmara Municipal do Porto garante que o alojamento local representa "uma fatia considerável na cidade" e assegura que o "Porto quer continuar a ser uma cidade de Turismo".

O setor manifesta-se esta quinta-feira em Lisboa, Porto e Faro. Em causa estão medidas como o incentivo à mudança das casas de Alojamento Local para arrendamento, com uma isenção IRS sobre as rendas até 31 de dezembro de 2030 para os que transitem e a suspensão de novas licenças.