Polémica na Marinha. Marcelo mantém confiança em Gouveia e Melo

"Estamos a falar de um processo que está em curso. Estamos num estado de direito democrático e deve respeitar-se isso mesmo. Fez-se o que se devia ter feito: verificar as circunstâncias de facto, ouvir os envolvidos e depois atuar em conformidade."

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa, que também é comandante supremo das Forças Armadas, diz que agora vai aguardar o desenrolar do processo.

"Foi decidido proceder a um inquérito, o inquérito está concluído e o inquérito permitiu apurar que não havia razões suficientes que determinassem a não execução da linha definida de comando pelo responsável máximo do navio", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que está na Madeira para participar no Congresso da Associação de Juízes.

O inquérito ao navio da Marinha "NRP Mondego" concluiu que havia condições para levar a cabo a missão, que 13 militares rejeitaram realizar alegando falta de segurança, afirmou esta sexta-feira o Presidente da República, que mantém a confiança no chefe de Estado Maior da Armada, o almirante Gouveia e Melo.

Marcelo Rebelo de Sousa fez ainda questão de sublinhar que mantém confiança no almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada.

"O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas é que nomeia as chefias militar e, portanto, um chefe militar que está em funções tem a confiança do Presidente da República, além de ter a do Governo que é quem propõe a nomeação", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa também destacou a importância da disciplina no seio das Forças Armadas.

"Nas Forças Armadas o princípio da disciplina é muito importante, eu só não me pronuncio sobre essa matéria porque espero pela conclusão do processo em curso, para quem de direito competente sobre a matéria vir a decidir", afirmou o Presidente da República.

Treze militares do navio "NRP Mondego", que está na Madeira, recusaram último sábado realizar uma missão, alegando falta de condições de segurança da embarcação.