TAP. PSD diz que Alexandra Reis colocou lugar à disposição em 2021

O PSD garante que, pela informação recebida na comissão parlamentar de inquérito até agora, fica claro que Alexandra Reis colocou o lugar à disposição do ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos através de um email enviado a 29 de dezembro e, eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização pela saída da TAP.



“A informação recebida hoje pela Comissão de Inquérito da TAP, em que fica claro que o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos recebeu um email, a 29 de dezembro de 2021, em que Alexandra Reis colocava o seu lugar à disposição - eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização, não havendo na Comissão de Inquérito, ainda, registo de respostas a este email”, afirma o PSD no requerimento.

No requerimento divulgado esta quarta-feira à noite, o PSD pede, por isso, para que a audição à CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, tenha caráter prioritário e urgente.

No mesmo documento, os social-democratas pedem ainda mais documentos à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), nomeadamente a troca de emails entre a TAP e o secretário de Estado das Infraestruturas, as atas da comissão executiva da TAP relativas às divergências entre a CEO da TAP e Alexandra Reis, as mensagens de WhatsApp entre a CEO da TAP e o secretário de estado das Infraestruturas e outros documentos que não constam dos anexos do relatório da IGF.