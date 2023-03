Liga exige que políticos digam "clara e frontalmente" o que querem dos bombeiros

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) disse hoje que é tempo dos políticos dizerem “clara e frontalmente” o que querem dos bombeiros e pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que defenda o património das associações humanitárias.

No XXII Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, que hoje e domingo decorre em Gondomar, no distrito do Porto, António Nunes começou por dizer que o momento atual é difícil porque os bombeiros “se sentem abandonados por alguns” e pediu “reformas reais e efetivas”.

Já dirigindo-se ao Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da LBP fez um pedido que mereceu aplausos de toda a audiência.

“Senhor Presidente da República, não deixe que destruam o património das associações humanitárias”, disse.

Com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, também na mesa do congresso, António Nunes dirigiu um recado à classe política.

“É tempo dos políticos portugueses dizerem clara e frontalmente o que querem para os bombeiros de Portugal. O que querem e quais as missões que lhes querem atribuir sem ambiguidades ou falsos cenários”, disse.

Antes, os apelos e mensagens foram dirigidos às associações, dirigentes e bombeiros presentes, aos quais pediu “união”.

Já à sociedade, o presidente da LPB fez um pedido: “Apoiem os bombeiros, as associações humanitárias e os dirigentes associativos”.

No congresso da LBP estão em debate os principais problemas que afetam as corporações de bombeiros voluntários e do qual sairá uma moção a exigir ao poder político a sua resolução.

Em declarações à agência Lusa, em antecipação a este congresso, António Nunes disse sentir que “os bombeiros não estão a ser tratados adequadamente”.

Além da antiga reivindicação da LBP, que passa por exigir um comando de bombeiros autónomo da ANEPC, a Liga vai também debater a necessidade urgente de criação de uma carreia e de um estatuto dos bombeiros.

“Os bombeiros não têm atualmente uma carreira nem um estatuto, mesmo aqueles que dentro dos bombeiros voluntários são profissionais, como é o caso dos que pertencem às Equipas de Intervenção Permanente”, disse António Nunes, sublinhado que é necessário criar as condições para que a carreira seja atrativa.

António Nunes alertou que os bombeiros têm atualmente cerca de 1.200 viaturas com mais de 31 anos para combater incêndios e que há ambulâncias do INEM distribuídas aos corpos de bombeiros com mais de 10 anos e algumas com um milhão de quilómetros.

Já à margem da cerimónia e num período de pausa nos trabalhos, em declarações aos jornalistas, António Nunes disse que “não bastam as palavras bonitas e simpáticas destas ocasiões” e exigiu ação.

“Os bombeiros precisam que a sociedade, os autarcas e os políticos portugueses digam o que querem dos bombeiros portugueses”, disse.

António Nunes disse que “manter as associações humanitárias passa por contratos programa que não existem e por financiamento” e voltou a exigir “respeito”

“Respeito pelos bombeiros não é só dizer que somos imprescindíveis. É saber que temos de ter condições para poder atuar na defesa das populações, dos bens e do ambiente”, referiu o presidente da Liga que criticou a inexistência de estatutos do bombeiro voluntário, bem coo dos dirigentes associativos.

“Queremos diálogo. O que queremos é sentar à mesa e resolver os problemas dos bombeiros portugueses”, concluiu.