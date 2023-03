PSD quer ouvir CP e ministro do Ambiente por causa de incidente na linha de Sintra

O grupo parlamentar do PSD quer ouvir na Assembleia da República o ministro do Ambiente, o Conselho de Administração da CP, a Comissão de Utentes da linha de Sintra e os sindicatos do sector.

No requerimento entregue ao presidente da Comissão Parlamentar de economia e obras públicas os deputados do PSD escrevem que o incidente ocorrido na linha de Sintra “é uma imagem que julgávamos possível apenas num país do terceiro mundo”.

O PSD considera que a degradação do serviço de transporte ferroviário suburbano, prejudica os utentes e tem consequências para o funcionamento dos transportes metropolitanos.

“O grave incidente ocorrido na noite de 1 de março na linha de Sintra, junto a Benfica, constitui a expressão dos problemas nos transportes públicos suburbanos que afecta centenas de milhares de cidadãos deve merecer a atenção da Assembleia da República e exige esclarecimentos” lê-se no requerimento enviado à Renascença.

O PSD quer por isso ouvir no Parlamento com urgência, não só o Conselho de Administração da CP, mas também Duarte Cordeiro, o ministro do Ambiente e Ação Climática que tutela os transportes urbanos e suburbanos.