"A cópia perde para o original". Marcelo pede "bom senso" a Montenegro e Moedas

Marcelo Rebelo de Sousa avisou esta terça-feira que é “muito fácil ir atrás de emoções” no que toca ao tema da imigração, pedindo “bom senso” ao líder do PSD, Luís Montenegro, e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a propósito do incêndio na Mouraria que matou duas pessoas na semana passada.

“É facílimo ir atrás das emoções. Mas quando se vai atrás das emoções há dois problemas: primeiro, a emoção muitas vezes não é racional; segundo, aquele que é mais emocional ganha sempre. A cópia perde sempre para o original”, disse o presidente da República, em declarações no Palácio de Belém.

Marcelo começou por dizer que não comenta posições de partidos ou dirigentes políticos, mas rapidamente pediu “muito bom senso” a quem fala sobre os assuntos da imigração, referindo que se fala de pessoas e de problemas do país.