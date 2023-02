Decisão sobre redução de custos com JMJ "está próxima", diz Marcelo

O Presidente da República diz que está para breve um anúncio sobre a redução de custos com a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto, em Lisboa.

Em declarações esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que "tem havido progressos muito significativos em termos da simplificação do que suscitava dúvidas".

As reuniões estão a ter lugar na sequência da polémica com o custo do altar-palco, de 4,2 milhões de euros mais IVA, que está a ser construído no Parque Tejo para a missa de encerramento da jornada, conduzida pelo Papa Francisco.

Marcelo invoca um "corte apreciável em termos da despesa", indicando ter recebido informações de que se está "a caminhar para uma decisão muito próxima".

"A versão que me chega é uma versão, quer do lado do Estado, quer do lado dos municípios de Lisboa e de Loures, otimista", adiantou o chefe de Estado.