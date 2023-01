Costa considera que cada ministro já colocou"a si próprio" questionário do Governo

O primeiro-ministro defendeu hoje que cada ministro já colocou "a si próprio" as 36 perguntas aprovadas pelo executivo para os novos governantes, uma vez que o tema foi "longamente discutido" no Conselho de Ministros.

Em entrevista à RTP, conduzida pelo jornalista e diretor de informação, António José Teixeira, António Costa foi confrontando com a aparente discordância com o Presidente da República sobre se o questionário para os novos governantes se deveria aplicar ou não aos atuais membros do executivo.

"Este questionário foi discutido longamente no Conselho de Ministros: cada um dos ministros já se colocou a si próprio - e entre nós - as questões daquele questionário", afirmou, reiterando o argumento de que este mecanismo "antecipa as respostas que todos os membros" do atual Governo já deram no parlamento e ao Tribunal Constitucional.

O primeiro-ministro salientou que o questionário "não foi aprovado pelo Presidente da República, mas pelo Governo".