JMJ. Governo diz que despesa do Estado é de 30 milhões

De acordo com o comunicado emitido pelo gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, as "responsabilidades e compromissos assumidos pelo Estado na Jornada Mundial da Juventude poderão ir até aos 21,8 milhões de euros", a que se soma a "requalificação, valorização ambiental e fruição da zona ribeirinha do parque da Bobadela", adjudicado pelas Infraestruturas de Portugal, num contrato para a deslocação do terminal de contentores, avaliada em 8,2 milhões de euros.

O Governo esclareceu este sábado que a despesa do Estado com a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, no mês de agosto, será de 30 milhões de euros.

Os 21,8 milhões de euros referidos englobam "o conjunto de encargos assumidos" pelo Estado, incluindo os montantes relacionados com a unidade de missão, a aquisição das torres multimédia, instalações sanitárias, transmissão televisiva, abastecimento de água, ponte militar, promoção do país no estrangeiro, centro de comando e segurança, centro de apoio à imprensa nacional e internacional", detalha o ministério de Ana Catarina Mendes.

Os valores ficam, assim, abaixo da previsão do Governo divulgada em outubro, que apontava gastos na ordem dos 36,5 milhões de euros na Jornada Mundial da Juventude.

A realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa terá um custo de pelo menos 161 milhões de euros, segundo as estimativas apresentadas pela Igreja Católica, pelo Governo e pelos municípios de Lisboa e Loures.



Os custos da JMJ têm estado em destaque esta semana depois de ser conhecido que a construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo (com nove metros de altura e capacidade para 2.000 pessoas), a cargo do município da capital, foi adjudicada à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se ainda a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.

A JMJ é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa, que acontece a cada dois ou três anos, entre julho e agosto. Este ano realiza-se em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.