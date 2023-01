António Costa garante que chegará ao fim da "maratona" em 2026

O secretário-geral do PS, António Costa, garantiu hoje que, apesar da ansiedade de “muita gente” e mesmo que os “músculos” lhe doam durante o percurso, vai chegar ao fim da “maratona” da legislatura em 2026. Ao discursar hoje em Viseu durante a sessão “Prestar contas”, perante um milhar de militantes de todo o país, o também primeiro-ministro disse que “esta legislatura não é uma corrida de 100 metros”, mas sim “uma maratona” que começou em 2022 e continuará até outubro de 2026. “Eu sei que há muita gente que, ou porque não tem fôlego, ou porque é ansiosa, quer que outubro de 2026 seja já amanhã. Nem o Viriato conseguiria que 2026 fosse já amanhã”, gracejou. Segundo António Costa, “as maratonas não se correm com ansiedade”, nem a olhar para trás e para o lado. “Correm-se com muita determinação e com os olhos postos na meta. E com a capacidade de saber que essa corrida de 42 quilómetros dói no percurso”, frisou. Apesar de não ter tido “a felicidade de poder ser corredor de maratonas no atletismo”, assegurou: “os músculos podem doer muito, mas eu cá estou para chegar à meta em 2026”.