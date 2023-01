PSD quer voltar a ouvir Gomes Cravinho no Parlamento após nova denúncia

O líder do PSD, Luís Montenegro, disse esta sexta-feira que quer voltar a ouvir o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, no Parlamento.

"Insistimos agora com um novo pedido e estamos expectantes que essa reunião possa ocorrer rapidamente", indicou Montenegro.

"Temos um conjunto de 30 questões já inventariadas e as informações que hoje vêm na comunicação social reforçam a necessidade de o esclarecimento ser cabal quanto ao nível de conhecimento e quanto à eventual negligência de informação que estava na posse do senhor ministro e que possa ter sido desvalorizada e [Gomes Cravinho] possa ter sido responsável por não pôr cobro e não evitar a tal derrapagem que foi muito significativa."

Em causa está a derrapagem nas obras no antigo Hospital Militar de Belém quando Gomes Cravinho, atual MNE, era ministro da Defesa.

Esta sexta-feira, o jornal Expresso noticia que Cravinho foi informado, em março de 2020, de que o custo das obras estava a derrapar.

Quando foi ao Parlamento para um debate de urgência em dezembro, na sequência da operação judicial "Tempestade Perfeita" que constituiu arguidos por corrupção três altos funcionários da Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), Gomes Cravinho disse que não autorizou nem lhe foi solicitado que autorizasse a despesa extra.

Esta despesa resultou no triplo do preço inicialmente orçado para transformar o antigo Hospital Militar de Belém num Centro de Apoio a doentes com Covid-19.