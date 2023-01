António Costa pede que PS seja mais exigente na escolha de quadros políticos

O primeiro-ministro pediu ao partido que lidera, o PS, para ser mais exigente na escolha de quadros políticos.

Na semana em que foi aprovado o questionário para avaliar novos governantes, o líder socialista falou este sábado na Comissão Nacional do partido, que está a decorrer em Coimbra, e defendeu que a escolha de candidatos para representar o PS tem de ser muito exigente.



"Nunca devemos esquecer todos aqueles que temos de honrar e respeitar. A escolha de presidentes de juntas de freguesia, de membros do Governo, temos de ser muito mais exigentes. Temos mais de 50 anos de património que temos de saber honrar", referiu.

António Costa definiu diversas prioridades do partido e do governo para o próximo trimestre, como as negociações com os sindicatos de educação, o serviço nacional de saúde e fechar o ciclo da descentralização.