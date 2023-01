Caso Alexandra Reis. PS vai viabilizar comissão de inquérito à TAP

O presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) anunciou esta terça-feira que o partido em maioria vai viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito à TAP com base na proposta do Bloco de Esquerda (BE).

"O grupo parlamentar do PS entende que é mais conveniente viabilizar a comissão do Bloco de Esquerda", adiantou Eurico Brilhante Dias em conferência de imprensa no Parlamento.

Tanto o BE como o Chega tinham apresentado projetos de comissão de inquérito no seguimento do caso envolvendo a ex-secretária de Estado Alexandra Reis, que levou à demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de 500 mil euros após menos de um ano de contrato cumprido na direção executiva da TAP. De seguida, foi nomeada para a NAV em despacho assinado por Fernando Medina, antes de ser sido empossada secretária de Estado do Tesouro.

O ministro das Finanças acabaria por demitir Alexandra Reis desse cargo menos de um mês depois de a ter convidado para o lugar no Governo. Quatro dias depois, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que tutela a TAP, apresentou demissão para "assumir a responsabilidade política" do caso.

Em causa neste caso, dizem especialistas ouvidos pela Renascença, podem estar crimes de gestão danosa, abuso de poder e falsificação de documento.

[em atualização]