Socialistas devem ter "orgulho" nos sete anos de governação, diz Ana Catarina Mendes

A dirigente do PS Ana Catarina Mendes defendeu este sábado que os socialistas devem ter "orgulho" nos sete anos de governação do partido e não se devem "deixar" cair pelos ataques daqueles que "não têm nenhum projeto político" para o país.

Ana Catarina Mendes, que encerrou o XX Congresso da Federação Distrital do PS, na Casa da Cultura de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo apresentou uma "lista exaustiva" de medidas tomadas pelos governos socialistas nos últimos sete anos para os que militantes do partido "tenham orgulho do trabalho feito".

"Sobretudo para que não nos deixemos cair pelos ataques que são normais em democracia, mas que não nos devem desviar do nosso foco, o foco do PS, o foco de quem se preocupa com as pessoas", apelou a secretária nacional do PS e ministra dos Assuntos Parlamentares.

Perante cerca de 150 congressistas, Ana Catarina Mendes disse estar certa de que, com o "apoio de todos os socialistas, o PS continuará a honrar o mandato que lhe foi confiado".

"Nós tivemos uma maioria absoluta há quase um ano. Não desperdicemos essa maioria absoluta, mas coloquemos essa maioria absoluta ao serviço das pessoas, lado a lado com os portugueses, a resolver todos os dias os seus problemas", afirmou.

"Vale a pena lembrar que somos nós, os socialistas, que não estamos a anunciar, num contexto de crise e incerteza externa, e de aumento de inflação, cortes às pessoas ou incertezas nas suas vidas", reforçou.

No discurso de cerca de 15 minutos, a dirigente socialista lembrou Mário Soares, no dia em que se cumprem seis anos sobre a sua morte, alertando para a necessidade de "honrar o legado do PS".

Destacou os 50 anos da fundação do partido que se cumprem em abril e realçou que "o PS não deve ignorar os problemas".

"Não devemos ignorar que, a espaços, somos confrontados com problemas (...) Quando se sabe que se está perante um problema, o que devemos fazer é identificar o erro e, agir sobre ele", referiu.

Para Ana Catarina Mendes, uma vez "reconhecida a responsabilidade política, o que interessa não é a espuma dos dias, não são aqueles que não tendo nenhum projeto político para o país se entretêm, todos os dias, a atacar e, a atacar".

"Quando o erro está corrigido o que é preciso que tenhamos orgulho no trabalho que fizemos ao longo destes sete anos", disse, apelando aos socialistas para "continuarem vigilantes" em relação "aos que hoje atacam a democracia". .

Ana Catarina Mendes fez questão de "deixar uma palavra de solidariedade, de estímulo, de amizade e de gratidão" ao anterior presidente da federação distrital do PS de Viana do Castelo, ex-autarca de Caminha e ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.

"Gratidão por todo o trabalho, que ao longo dos anos, o Miguel Alves fez nesta federação. Ser socialista é isto mesmo. É sermos solidários, é não nos esquecermos daquilo que cada um de nós consegue dar, de si, à causa pública. O Miguel deu muito de si, à causa pública", afirmou, gerando um forte aplauso dos congressistas.

Ao novo líder da distrital socialista, Vítor Paulo Pereira, que é também presidente da Câmara de Paredes de Coura, destacou "a energia, a criatividade, a sabedoria, a inteligência, a competência e, a juventude", augurando-lhe, "para breve", um "enorme futuro nacional".

Já como líder da distrital socialista de Viana do Castelo confiou-lhe a "missão enorme de conseguir continuar a somar vitórias às vitórias", referindo-se à liderança de seis das dez autarquias do Alto Minho.

Vítor Paulo Pereira, que encabeçou a única lista que concorreu àquele órgão partidário foi eleito, em dezembro, presidente da distrital do PS de Viana do Castelo, após a renúncia do ex-autarca de Caminha e ex-secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.

O ex-autarca de Caminha foi reeleito no passado dia 04 de novembro para um último mandato naquele órgão partidário, já depois de ter sido nomeado secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Miguel Alves renunciou à liderança dos socialistas do distrito de Viana do Castelo depois ter sido acusado de prevaricação pelo Ministério Público (MP).

A investigação do MP teve origem "em denúncia anónima" e conduziu também à demissão de Miguel Alves do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Miguel Alves, de 46 anos, liderou a Federação Distrital do PS de Viana do Castelo durante mais de seis anos.