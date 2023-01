Costa e a moção de censura. Direita "nem sequer se entende em torno desta moção"

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que a moção de censura ao Governo da Iniciativa Liberal foi apresentada pelo líder demissionário desta força política e que as forças de direita não formam alternativa e nem sequer se entendem.

Estas referências ao presidente cessante da Iniciativa Liberal, Cotrim Figueiredo, dizendo que “quer eleições no seu partido e também no país”, foram feitas por António Costa na abertura do debate parlamentar da moção de censura ao Governo.

O líder do executivo defendeu que os cidadãos querem estabilidade e que os partidos à direita do PS não constituem uma alternativa ao atual executivo.

“Nem sequer se entendem em torno desta moção de censura”, apontou, numa alusão ao facto de o PSD ter anunciado a sua abstenção, enquanto o Chega votará a favor ao lado da Inicitiava Liberal.

Costa também destacou que Portugal não registava um crescimento económico tão grande desde a década de 1990.

"Precisamos de um Governo novo", diz IL

Esta é a segunda moção de censura que o Governo enfrenta em menos de um ano desde que conquistou maioria absoluta e, tal como aconteceu com a primeira, vai ser chumbada pela maioria do PS no Parlamento. A anterior, em julho, foi proposta pelo Chega. Desta vez foi a Iniciativa Liberal.



Na abertura do debate da moção de censura agendado pelo partido, que começou com quase 10 minutos de atraso, o ainda presidente e deputado liberal explicou que o `timing´ desta moção de censura é porque a IL já não acredita “que este Governo seja capaz de renovar-se e de arrepiar caminho”.

“O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade. Esta moção de censura é a nossa forma de dizer ao parlamento e ao país não à incompetência, não à instabilidade, precisamos de um Governo novo e precisamos dele já”, enfatizou Cotrim Figueiredo.

[em atualização]