Marcelo envia eutanásia para o Tribunal Constitucional

Marcelo Rebelo de Sousa refere, em nota publicada no site da Presidência , que "a certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias".

Marcelo Rebelo de Sousa também refere, em comunicado, a questão de envolver no processo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

"Por outro lado, de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, parece não avultar, no regime substantivo do diploma, um interesse específico ou diferença particular das Regiões Autónomas."



"Não obstante, quanto ao acesso dos cidadãos aos serviços públicos de Saúde, para a efetiva aplicação desse regime substantivo, o diploma só se refere a estruturas competentes exclusivamente no território do Continente (Serviço Nacional de Saúde, Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, Direção-Geral de Saúde), em que não cabem as Regiões Autónomas. O que significa que diploma complementar, que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde, que são autónomos, deverá, obviamente, envolver na sua elaboração os competentes órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", sublinha o Presidente da República.