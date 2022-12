Alexandra Reis pode não ter condições para permanecer no Governo, diz Frente Cívica

Questionado pela Renascença sobre o que é que falta saber, em específico, e o que é que acha que até ao momento foi esclarecido, o vice-presidente da Frente Cívica diz que “até ao momento não foi esclarecido nada”.

“Temos uma situação em que já tivemos versões contraditórias sobre as razões que levaram Alexandra Reis a renunciar. Esclarecimentos da TAP não existem, esclarecimentos do Governo também não, a não ser atirando para a TAP, aquilo que Pedro Nuno Santos e Medina fizeram hoje [segunda-feira] ao pedir esclarecimentos à TAP, não foi atirar fora o bebé com a água do banho, mas foi sacudir a secretária de Estado com a água do capote”, atira.

"Tudo isto é pantanoso e precisa de explicações"

João Paulo Batalha entende que “estamos na situação caricata em que dois membros do Governo, dois ministros, põem em causa a idoneidade de uma colega do Governo - a secretária de Estado, que recebeu esses pagamentos em relação aos quais os próprios ministros têm dúvidas sobre como foi feito e como foi tratado e negociado”.

“Isto é uma situação obviamente insustentável e mostra um caos absoluto dentro do Governo, dentro do próprio Ministério das Finanças”, destaca.

Segundo João Paulo Batalha, “há uma absoluta falta de explicações, de transparência e o Governo tem que explicar porque razão é que a pessoa que eles nomearam para a administração da TAP, em Junho de 2021 já não servia em fevereiro do ano seguinte e porque é que depois a recompensam com 500.000 mil euros de indemnização, um novo cargo numa nova empresa pública”.

“Nada disto é claro, tudo isto é pantanoso e precisa de explicações que vão muito para lá da tutela da administração da TAP”, defende.

Para o vice-presidente da Frente Cívica o lugar de Alexandra Reis, enquanto secretária de Estado do Tesouro, pode estar comprometido.

“Em termos políticos, uma pessoa tem que ter condições para fazer o seu mandato sem distrações, sem embaraços para o Governo e dando garantias de idoneidade. Uma pessoa que sacou 500.000 mil euros a uma empresa falida tem capacidade para gerir de forma responsável o Tesouro português? Provavelmente não. A não ser que essa indemnização e todo este processo da passagem da TAP seja muitíssimo bem explicado”, argumenta.