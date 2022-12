"Não seja ingénuo". Ventura desafia PSD a avançar com inquérito sobre relação de Costa com Banco de Portugal

O líder do Chega desafiou esta quinta-feira o líder do PSD, Luís Montenegro, a avançar no início de janeiro com uma comissão de inquérito sobre a alegada intromissão do primeiro-ministro no Banco de Portugal.

Em declarações aos jornalistas à entrada para o jantar de Natal do Chega, em Lisboa, André Ventura reagiu às palavras de Luís Montenegro que, na quarta-feira, desafiou o primeiro-ministro à responder às perguntas feitas pelo PSD sobre o Banco de Portugal e a resolução do Banif.

Ventura pediu a Montenegro que “não seja ingénuo”, salientando que, da parte de António Costa, “não vai haver resposta nenhuma, e a que vier vai ser uma resposta absolutamente redonda”.

“O que nós temos de fazer é avançar potestativamente (com caráter obrigatório), e só o podemos fazer com o PSD, para uma comissão de inquérito. Isto está a incomodar os socialistas, é evidente que António Costa não quer uma investigação a isto”, defendeu.

Ventura pediu a Luís Montenegro que, em vez de “andar de comício em comício a dizer que está à espera das respostas do PS e do Governo”, chegue a um entendimento com o Chega para que, “nos primeiros dias de janeiro”, se dê entrada com um pedido potestativo para a constituição da comissão de inquérito em questão.

“Acho que isso era mais do que justificado, mais do que merecido. (…) Se isto passa, perdemos o momento”, sublinhou.

Antecipando a possibilidade de o PSD não querer avançar com uma comissão de inquérito com o Chega, Ventura sublinhou que, para o seu partido, “isso não é nenhum problema”, desde que a comissão seja constituída.

“Para nós, o que é importante é que haja uma comissão de inquérito e aí o PSD terá a oportunidade de mostrar esse valor e esse trabalho de investigação. Até lá, para nós é apenas fogaça e fumaça porque, na verdade, estão à espera de respostas, mas essas respostas todos sabemos que não virão”, sublinhou.