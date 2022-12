Falha na resposta ao mau tempo? "Sistema de Proteção Civil funcionou", garante secretária de Estado

A secretária de Estado da Proteção Civil considera que não há motivos para apontar falhas na resposta das autoridades ao mau tempo.

“Eu acho que nós não temos neste momento razão para falar de falhas. Acho que o sistema de proteção civil funcionou”, disse Patrícia Gaspar, em declarações à CNN Portugal.

A governante sublinha que o fenómeno atmosférico a que se assistiu, sobretudo na semana passada, foi extremo, e que, “perante aquelas que eram as informações que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tinha, foram desencadeados todos os procedimentos possíveis, quer do ponto de vista da preparação para a resposta, quer do ponto de vista do alerta, de modo a que as populações pudessem também elas próprias de tomar as suas medidas de precaução”.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias, que têm vindo a ser restabelecidas.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, situação que está regularizada na maior parte dos casos. Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal.