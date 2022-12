"Pergunta sem sentido". Costa irrita-se com questão sobre apoios para responder ao mau tempo

O primeiro-ministro admitiu esta terça-feira que Portugal pode recorrer ao fundo de solidariedade da União Europeia para responder aos prejuízos provocados pelo mau tempo.

Em resposta a uma pergunta do deputado Bruno Dias, do PCP, António Costa explicou, no entanto, que “não é possível acionar o fundo de solidariedade da União Europeia sem previamente apurar o montante dos danos”.

“Logo na quinta-feira, a senhora ministra da Presidência reuniu com os senhores presidentes de câmara da Área Metropolitana de Lisboa mais afetados, de forma a proceder-se ao levantamento dos danos para verificar quais são os mecanismos nacionais de apoio e quais são os mecanismos eventuais de apoio da União Europeia, se esses requisitos estiverem preenchidos”, detalhou o chefe do Governo.

Perante a insistência do deputado comunista, Costa não escondeu a irritação: “Passa pela cabeça de alguém que, sendo possível recorrer ao fundo de solidariedade da União Europeia, não o vamos utilizar? É uma pergunta tão sem sentido, que nem tinha percebido bem que era mesmo essa a pergunta”.